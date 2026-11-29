Согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, страховые пенсии планируется проиндексировать в два этапа. С 1 февраля выплаты должны увеличиться на 6,8%, а с 1 апреля — еще на 3,3%.