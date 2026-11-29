В Госдуме рассказали о росте пенсионного коэффициента в 2027 году
Цена одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в России к апрелю 2027 года увеличится до 172,9 руб. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Сейчас один пенсионный балл стоит 156,76 руб.
Согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, страховые пенсии планируется проиндексировать в два этапа. С 1 февраля выплаты должны увеличиться на 6,8%, а с 1 апреля — еще на 3,3%.
Размер страховой пенсии определяется исходя из количества пенсионных коэффициентов, накопленных гражданином за время трудовой деятельности, и стоимости одного балла на дату назначения выплаты. К этой сумме добавляется фиксированная выплата.