Напомним, что именно Эдуард Ким был признан организатором совершенного преступления. Из материалов дела следует, что более 50% акций банка «Арсенал» он приобрел в апреле 2015 года. При этом ценные бумаги оформил на подконтрольных ему номиналов. Махинации по выдаче ничем не обеспеченных кредитов на 170 млн руб., как установили следствие и суд, совершались в период с 14 июня 2016 года вплоть до отзыва у банка лицензии в сентябре 2017 года. Ее он лишился из-за несоблюдения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также сомнительной деятельности его клиентов.