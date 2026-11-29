На УДО денег не хватило
Экс-бенефициара банка «Арсенал» Эдуарда Кима суд оставил за решеткой
Как стало известно “Ъ”, неудачей завершилась очередная попытка выйти на свободу условно-досрочно осужденного за финансовые махинации в банке «Арсенал», известном в финансовых кругах как «генеральский», экс-бенефициара этого кредитного учреждения Эдуарда Кима. Ему не помогли ни ходатайство администрации СИЗО, ни благодарственные письма РПЦ и Минобороны, ни финансовая поддержка СВО. Основным препятствием для выхода на свободу, как и до этого, стали слишком малые отчисления в счет погашения 170-миллионного ущерба.
Люблинский суд Москвы на днях отказал в условно-досрочном освобождении экс-бенефициару обанкротившегося банка «Арсенал» 71-летнему Эдуарду Киму. Приговор финансисту и его подельнику, бывшему и. о. предправления кредитного учреждения 56-летнему Игорю Шапиро за особо крупные растрату и мошенничество (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые получили по семь лет колонии, был вынесен Пресненским судом в июне 2024 года. В законную силу он вступил в декабре того же года, а уже через четыре месяца осужденный Ким, отбывающий наказание в отряде хозобслуги в московском СИЗО-7 («Капотня»), попросил заменить ему не отбытую часть наказания принудительными работами. Люблинский суд Москвы ему в этом отказал.
Затем Эдуард Ким четырежды подавал ходатайства об УДО, при этом дважды фигурант сам же их и отзывал как «преждевременные», а однажды суд вернул прошение в связи с отсутствием части необходимых для рассмотрения документов.
Новое ходатайство в суд экс-банкир Ким, чей срок наказания истекает 11 февраля 2029-го, подал в ноябре нынешнего года. Как и во всех предыдущих случаях, оно было поддержано администрацией СИЗО «Капотня», отметившей на этот раз, что «осужденный зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, хорошо относится к труду, режим содержания не нарушает, имеет десять поощрений».
Зато потерпевшая сторона в лице Агентства по страхованию вкладов и представитель прокуратуры были против. В частности, потерпевшая сторона сообщила суду, что от Эдуарда Кима в качестве возмещения причиненного ущерба в банк поступило всего 13 тыс. 900 руб. По мнению же надзора, «цели и задачи уголовного наказания в отношении осужденного не достигнуты».
Вынося решение об отказе в УДО, суд указал, что «примерное поведение, положительное отношение к труду и соблюдение Кимом Э. Ф. режима отбытия наказания являются обязанностью осужденного», за что он и был поощрен администрацией СИЗО. Не помогли и представленные в суде защитой Эдуарда Кима благодарственные письма от РПЦ и Минобороны, а также упоминание о финансовой поддержке им СВО.
Решающим оказался тот факт, что в счет возмещения причиненного вреда внесена «незначительная сумма, которая несоразмерна причиненному ущербу».
Ссылку осужденного и его адвоката на то, что выплаты Эдуард Ким может осуществлять лишь из получаемой в СИЗО зарплаты, суд счел несостоятельной. «При должном желании осужденный мог бы принять меры по возмещению ущерба потерпевшей стороне… и за счет своего имущества»,— говорится в решении суда.
Напомним, что именно Эдуард Ким был признан организатором совершенного преступления. Из материалов дела следует, что более 50% акций банка «Арсенал» он приобрел в апреле 2015 года. При этом ценные бумаги оформил на подконтрольных ему номиналов. Махинации по выдаче ничем не обеспеченных кредитов на 170 млн руб., как установили следствие и суд, совершались в период с 14 июня 2016 года вплоть до отзыва у банка лицензии в сентябре 2017 года. Ее он лишился из-за несоблюдения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также сомнительной деятельности его клиентов.
Отметим, что в финансовых кругах «Арсенал» часто называли «генеральским» банком: его акционерами являлись сразу несколько высоких чинов Минобороны и ФСБ, имеющих звание Героя России, например, участники второй чеченской войны генерал-майор Александр Панфилов, являвшийся председателем совета директоров «Арсенала», и генерал-лейтенант ФСБ Олег Дуканов. Еще одним совладельцем банка являлась общественная организация «Российская ассоциация героев» во главе с бывшим командующим ВДВ и депутатом Госдумы Владимиром Шамановым.