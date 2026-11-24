В Еврокомиссии предложили проверять военные билеты у россиян при выдаче виз
Еврокомиссия (ЕК) обновила правила рассмотрения заявок на шенгенские туристические визы для россиян. Теперь при подаче документов заявителей страны ЕС могут попросить приложить военный билет, заполнить анкету о службе в армии и подписать заявление о подлинности предоставленной информации. Бывшие и действующие российские военнослужащие станут целью усиленных проверок. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
Европейская комиссия сейчас также добивается ввести полный запрет на въезд для тех, кто служит или служил в российской армии с начала военной операции России на Украине. «Разрешение бывшим и нынешним российским комбатантам свободно перемещаться представляет серьезную угрозу безопасности Европы. Полный визовый запрет – при строгом соблюдении – обеспечит безопасность наших граждан»,— сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Еврокомиссия вместе с тем порекомендовала странам ЕС перестать признавать российские загранпаспорта старого образца из-за риска подделок, а также начать проводить «тщательную индивидуальную проверку всех российских граждан, желающих въехать в Шенгенскую зону». Эти проверки должны включать в себя собеседования и систематическую проверку отпечатков пальцев по Шенгенской информационной системе, отмечается в сообщении. Странам порекомендовали вносить в систему соответствующие отметки после принятия решений об отказе россиянам во въезде.