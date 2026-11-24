Еврокомиссия вместе с тем порекомендовала странам ЕС перестать признавать российские загранпаспорта старого образца из-за риска подделок, а также начать проводить «тщательную индивидуальную проверку всех российских граждан, желающих въехать в Шенгенскую зону». Эти проверки должны включать в себя собеседования и систематическую проверку отпечатков пальцев по Шенгенской информационной системе, отмечается в сообщении. Странам порекомендовали вносить в систему соответствующие отметки после принятия решений об отказе россиянам во въезде.