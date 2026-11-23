ЕС предложил запретить выдавать визы участникам СВО в 22-м пакете санкций
Еврокомиссия в 22-м пакете санкций против России предложила запретить въезд участникам и ветеранам специальной военной операции. Новый список рестрикций представила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Впервые предложение о запрете на въезд в страны Евросоюза для ветеранов и участников СВО вошло в проект 21-го пакета санкций, который был представлен в июле. Тогда Франция и Италия выразили опасения, так как мера могла бы превратиться в запрет на въезд для большинства российских граждан. Кроме того, страны указывали на юридические сложности при проверке каждого заявителя.
В итоге в июле ЕС принял 21-й пакет санкций против России, но запрет в отношении участников СВО в него не вошел. Документ лишь закрепил основу для будущего введения такой меры, отмечалось в заявлении Совета ЕС. По информации Politico, 22-й пакет санкций будет принят в декабре.