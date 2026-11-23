Впервые предложение о запрете на въезд в страны Евросоюза для ветеранов и участников СВО вошло в проект 21-го пакета санкций, который был представлен в июле. Тогда Франция и Италия выразили опасения, так как мера могла бы превратиться в запрет на въезд для большинства российских граждан. Кроме того, страны указывали на юридические сложности при проверке каждого заявителя.