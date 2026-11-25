ЕК: Брюссель больше не купит «ни одной молекулы» российского газа
Независимо от исхода переговоров по Украине, Евросоюз полностью откажется от покупки российских энергоносителей, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргесен. Страны-участницы ЕС «больше никогда не будут импортировать из России ни одной молекулы» газа, добавил он.
«Мы фактически запретили это, а это сильнее, чем санкции, потому что санкции нужно продлевать каждые шесть месяцев. И если наступит мир, то, вероятно, санкции будут сняты, но законодательство останется в силе. Даже если будет мир, мы не будем им доверять и не хотим повторять ошибки прошлого», — сказал господин Йоргенсен в интервью телеканалу Euronews.
Еврокомиссар также предупредил о неизбежном росте цен на топливо и газ этой зимой, несмотря на снижение стоимости нефти. «Нас ждет зима, которая будет довольно тяжелой на заправках, потому что бензин, дизель и газ подорожают», — сказал он.
Европа начала постепенно отказываться от российского газа в феврале 2022 года. До этого Россия обеспечивала около 45% поставок в ЕС. В 2022–2023 годах поставки российского трубопроводного газа в Европу резко сократились, хотя закупки СПГ продолжались в прежнем объеме. В 2024 году доля российского газа в импорте ЕС составила уже около 19%. В 2025 году ЕС согласовал поэтапный запрет импорта российского сырья. По состоянию на ноябрь 2026 года, ЕС сократил зависимость почти до 10%. Окончательный запрет на импорт российского газа в ЕС вступит в силу 1 января 2027 года.