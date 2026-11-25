Европа начала постепенно отказываться от российского газа в феврале 2022 года. До этого Россия обеспечивала около 45% поставок в ЕС. В 2022–2023 годах поставки российского трубопроводного газа в Европу резко сократились, хотя закупки СПГ продолжались в прежнем объеме. В 2024 году доля российского газа в импорте ЕС составила уже около 19%. В 2025 году ЕС согласовал поэтапный запрет импорта российского сырья. По состоянию на ноябрь 2026 года, ЕС сократил зависимость почти до 10%. Окончательный запрет на импорт российского газа в ЕС вступит в силу 1 января 2027 года.