Спецпосланник ЕС по санкциям О’Салливан объявил об отставке
«Я ухожу, поскольку проработал на этой должности четыре года, и считаю, что пришло время передать дела кому-то другому»,— сказал господин О’Салливан. По данным RTE, Европейская комиссия уже занимается поиском его преемника.
Дэвид О’Салливан был назначен на должность в декабре 2022 года. В его задачи входило обеспечивать соблюдение ограничительных мер, введенных в отношении России. В 2014-2019 годах господин О’Салливан служил постпредом Евросоюза в США. С 2000 по 2005 год занимал должность генерального секретаря Еврокомиссии.