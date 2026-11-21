В пресс-службе RWB тогда заявили, что решение европейских властей не скажется на работе компании и ее структур. Организация не имеет активов в ЕС и не осуществляет свою деятельность в странах союза, уточнили там. Европейские санкции могут оказать влияние на работу платформы даже в некоторых дружественных странах или с иностранными поставщиками, не исключают опрошенные “Ъ” юристы. Они убеждены, что смена структуры владения объединенной компании Wildberries & Russ и гендиректора операционной компании маркетплейса — это попытка снизить санкционное давление на бизнес.