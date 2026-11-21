У маркетплейса своя стихия
Татьяна Ким покинула пост гендиректора ООО «Вайлдберриз»
Основательница Wildberries Татьяна Ким уступила функции гендиректора ООО «Вайлдберриз» — операционной компании маркетплейса — Алексею Куликову. Топ-менеджер второй год курирует строительство логистической инфраструктуры онлайн-платформы. Он также владеет правами на бренд питьевой воды «Моя стихия», которая активно продается на Wildberries. Смене гендиректора предшествовали санкции, введенные ЕС в отношении госпожи Ким.
Гендиректором ООО «Вайлдберриз» — операционной компании маркетплейса Wildberries — вместо основательницы онлайн-платформы Татьяны Ким с 19 ноября стал Алексей Куликов. Эту информацию “Ъ” обнаружил в базе данных СПАРК. До этого о смене руководства операционной компании Wildberries сообщили «Известия» и «РИА Новости» со ссылкой на свои данные.
В пресс-службе RWB — объединенной компании Wildberries & Russ — сообщили “Ъ”, что ООО «Вайлдберриз» с 2024 года входит в RWB, которой перешел контроль над операционной деятельностью компании. Там добавили, что смена гендиректора не повлияет на операционную деятельность ООО «Вайлдберриз», Татьяна Ким продолжает заниматься стратегическим развитием RWB.
Wildberries — один из крупнейших в России маркетплейсов. Основан Татьяной Ким и ее бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. После их развода в 2024 году основными владельцами стали госпожа Ким и структуры Russ Роберта Мирзояна. Оборот RWB в России в 2025 году вырос на 49% год к году, до 6,1 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 68% год к году, до 175 млрд руб.
Параллельно у ООО «РВБ», под которым зарегистрирован RWB, сменились учредители, о чем “Ъ” сообщал 20 ноября со ссылкой на ЕГРЮЛ. Участие ООО «Вайлдберриз» Татьяны Ким 19 ноября снизилось с 65% до 45%, ООО «Стинн» структур Роберта Мирзояна из Russ — с 35% до 25%. Новыми совладельцами стали закрытые паевые фонды (ЗПИФ) «Томь» под управлением АО ГФТ ПИФ и «Гало» под управлением ООО УК «Эмрис». Конечные бенефициары ЗПИФов не раскрываются. В ООО РВБ тогда сообщали “Ъ”, что «группой приняты решения по оптимизации текущих активов в РФ и странах присутствия и новой концепции распределения ответственности и состава учредителей».
Алексей Куликов с 2024 года возглавляет «ВБ Инжиниринг» — дочернюю структуру ООО «Вайлдберриз», управляющую строительством логистических хабов для маркетплейса на Дальнем Востоке. Господин Куликов также возглавляет принадлежащее RWB ООО «АПР-Сити/ТВД» — оператора наружной рекламы в регионах, следует из данных СПАРК.
У Алексея Куликова есть и собственный бизнес: ему, согласно ЕГРЮЛ, принадлежит 99% ООО «Диджико», получившего по итогам 2025 года убыток в 136 млн руб. Этой структуре принадлежит бренд «Моя стихия», под которым производятся напитки, в том числе питьевая вода. Этот продукт активно продвигается через наружную рекламу, которой оперирует Russ, и продается в том числе на Wildberries.
Смене гендиректора в ООО «Вайлдберриз» и структуры владения в ООО РВБ предшествовали санкции, введенные Евросоюзом в отношении Татьяны Ким.
Решение в материалах ЕС обосновывается участием Wildberries в снабжении российских Вооруженных сил и стратегическим партнерством компании с ВТБ. Госпожа Ким, говорится в тексте, оказывает материальную или финансовую поддержку правительству и военно-промышленному комплексу России, получая от этого выгоду.
В пресс-службе RWB тогда заявили, что решение европейских властей не скажется на работе компании и ее структур. Организация не имеет активов в ЕС и не осуществляет свою деятельность в странах союза, уточнили там. Европейские санкции могут оказать влияние на работу платформы даже в некоторых дружественных странах или с иностранными поставщиками, не исключают опрошенные “Ъ” юристы. Они убеждены, что смена структуры владения объединенной компании Wildberries & Russ и гендиректора операционной компании маркетплейса — это попытка снизить санкционное давление на бизнес.
Перестройка структуры бенефициаров за счет передачи долей в ЗПИФ позволяет обеспечить достаточно высокую степень конфиденциальности владения и может защитить компанию от санкционных рисков, отмечает руководитель практики разрешения споров юридического бюро «Инфралекс» Михаил Гусев. Но для этого RWB необходимо будет доказать, что фактический контроль над компанией действительно сейчас не принадлежит Татьяне Ким как подсанкционному лицу, отмечает эксперт.
Для Татьяны Ким отдельное направление — обращение в Совет ЕС о пересмотре санкций и их судебное оспаривание, считает управляющий партнер ADVOLAW Антон Пуляев.
«В этом случае необходимо работать с конкретными основаниями включения: мотивировка ЕС касается также деятельности бизнеса и не ограничивается ее должностью»,— добавляет юрист.
В сложившейся ситуации смена гендиректора ООО «Вайлдберриз» логична с точки зрения необходимого для снижения санкционного давления пересмотра механизмов корпоративного управления, распределения полномочий и контроля, поясняет управляющий партнер IPN Partners Инна Перелехова. Поэтому, по ее мнению, компании сейчас важно сформировать юридически подтверждаемую независимость управления.