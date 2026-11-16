Кого ЕС включил в санкционные списки 16 ноября

Евросоюз расширил санкционные списки, связанные с Россией. Ограничения затронули основательницу Wildberries Татьяну Ким, российские банки и нефтеперерабатывающие предприятия. Отдельным решением ЕС ввел санкции против журналистов, блогеров и Агентства социального проектирования. Подробнее — в подборке «Ъ».