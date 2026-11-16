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Выпуск газеты №211/П

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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
МирКонфликты

Кого ЕС включил в санкционные списки 16 ноября

Евросоюз расширил санкционные списки, связанные с Россией. Ограничения затронули основательницу Wildberries Татьяну Ким, российские банки и нефтеперерабатывающие предприятия. Отдельным решением ЕС ввел санкции против журналистов, блогеров и Агентства социального проектирования. Подробнее — в подборке «Ъ».
Основательница Wildberries Татьяна Ким

Основательница Wildberries Татьяна Ким

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Энергетика

  • Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ);

  • Омский НПЗ «Газпромнефти»;

  • Саратовский НПЗ «Роснефти»;

  • Киришинефтеоргсинтез (крупный нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, входит в «Сургутнефтегаз»);;

  • Газпромнефтехим Салавата;

  • Орскнефтеоргсинтез;

  • Ильский НПЗ;

  • Новошахтинский НПЗ;

  • Хабаровский НПЗ;

  • Славянский НПЗ;

  • ТАИФ-НК;

  • ООО «Енисей» (контролирует комплекс подготовки и переработки нефти (КППН) в республике Коми);

  • ООО «Балчуг-петролеум» (управляет Марийским НПЗ);

  • «ННК-ОЙЛ» (входит в структуру Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова);

  • «Татнефть-НАО» (входит в ПАО «Татнефть»);

  • «ННК-Северная Нефть»;

  • «ННК-Сахалинморнефтегаз»;

  • «Ямбулойл»;

  • «Калмтатнефть»;

  • Петербургский нефтяной терминал;

  • газохимическая компания АО «Русгаздобыча»;

  • «Русхимальянс».

Финансовый сектор

  • СПБ Банк (осуществляет функции расчетного депозитария СПБ Биржи);

  • банк «Юнистрим» (оператор одноименной платежной системы);

  • НКО «Юмани» (платежный сервис ЮMoney, входит в экосистему «Сбера»);

  • банк Международный финансовый клуб (МФК);

  • Солид банк;

  • «Морской банк»;

  • «Датабанк»;

  • банк «Снежинский»;

  • «Петербургский расчетный центр».

Предприниматели

  • Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким;

  • бизнесмен Сергей Матвиенко, сын спикера Совета федерации Валентины Матвиенко;

  • Разработчик My.Games Александр Чачава;

  • основной акционер «Южуралзолота» Руслан Байсаров.

Журналисты и военблогеры

  • Обозреватель «Sputnik Латвия» Алексей Стефанов;

  • ведущий программы «Время» на Первом канале Виталий Елисеев;

  • телеведущий РЕН ТВ Петр Марченко;

  • Ирландский журналист RT Чей Боуз;

  • военный блогер Юрий Подоляка;

  • военный блогер Даниил Безсонов;

  • Агентство социального проектирования и 24 его сотрудника.

Евросоюз
Евросоюз. Отношения с Россией
Wildberries
Санкции против России

Авторы

  • Дмитрий Уткин
    редактор