Кого ЕС включил в санкционные списки 16 ноября
Энергетика
Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ);
Омский НПЗ «Газпромнефти»;
Саратовский НПЗ «Роснефти»;
Киришинефтеоргсинтез (крупный нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, входит в «Сургутнефтегаз»);;
Газпромнефтехим Салавата;
Орскнефтеоргсинтез;
Ильский НПЗ;
Новошахтинский НПЗ;
Хабаровский НПЗ;
Славянский НПЗ;
ТАИФ-НК;
ООО «Енисей» (контролирует комплекс подготовки и переработки нефти (КППН) в республике Коми);
ООО «Балчуг-петролеум» (управляет Марийским НПЗ);
«ННК-ОЙЛ» (входит в структуру Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова);
«Татнефть-НАО» (входит в ПАО «Татнефть»);
«ННК-Северная Нефть»;
«ННК-Сахалинморнефтегаз»;
«Ямбулойл»;
«Калмтатнефть»;
Петербургский нефтяной терминал;
газохимическая компания АО «Русгаздобыча»;
«Русхимальянс».
Финансовый сектор
СПБ Банк (осуществляет функции расчетного депозитария СПБ Биржи);
банк «Юнистрим» (оператор одноименной платежной системы);
НКО «Юмани» (платежный сервис ЮMoney, входит в экосистему «Сбера»);
банк Международный финансовый клуб (МФК);
Солид банк;
«Морской банк»;
«Датабанк»;
банк «Снежинский»;
«Петербургский расчетный центр».
Предприниматели
Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким;
бизнесмен Сергей Матвиенко, сын спикера Совета федерации Валентины Матвиенко;
Разработчик My.Games Александр Чачава;
основной акционер «Южуралзолота» Руслан Байсаров.
Журналисты и военблогеры
Обозреватель «Sputnik Латвия» Алексей Стефанов;
ведущий программы «Время» на Первом канале Виталий Елисеев;
телеведущий РЕН ТВ Петр Марченко;
Ирландский журналист RT Чей Боуз;
военный блогер Юрий Подоляка;
военный блогер Даниил Безсонов;
Агентство социального проектирования и 24 его сотрудника.