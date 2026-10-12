Сделка по дизелю: политика — одно, право — другое

Именно такая лицензия и вышла 9 октября за подписью директора Офиса по контролю зарубежных активов Минфина США Брэдли Смита. Иными словами, решение формально принято на уровне даже не министерства, а его профильного департамента. Подобных лицензий выпускается множество. Только по программе санкций в связи с «вредоносными действиями России» (после начала СВО ее можно считать основной) лицензий по самым разным сделкам выпущено более сотни. Так что сам факт появления документа сенсацией назвать трудно.