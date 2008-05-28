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21 августа, среда
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21 августа, среда
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Новости
12:08
Шойгу пообещал принять меры в ответ на размещение ПРО США в Европе
13:33
Галямину задержали на выходе из спецприемника
13:41
Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа
11:02
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
15:57
Аэропорт Пулково предупредил «Россию» о возможном прекращении обслуживания
15:56
Сбербанк запустил сервис по проверке сотрудников перед наймом
15:46
WP: Трамп был готов платить за Гренландию $600 млн в год
15:44
Reuters узнало о переводе экспортных контрактов «Роснефти» на оплату в евро
15:42
Свинокомплекс на границе с Украиной закрыли из-за вспышки АЧС
15:35
Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Стриж» «дочке» РЖД
15:30
Facebook наймет журналистов для своего новостного сервиса
15:24
Кудрин назвал применение силы к протестующим в Москве «беспрецедентным»
15:11
Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму
14:54
Минэнерго Украины предупредило о дефиците угля
14:43
Новосибирский суд перевел под домашний арест экс-директора клиники Мешалкина
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Тема
(обновлено: 21.08.2019)
Деятельность G7
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24
Дональд Трамп вновь захотел прибавить к «Семерке» Россию
Президент США выступил за возвращение Москвы в клуб ведущих держав мира
2
«Никаких пошлин, никаких барьеров — вот как должно быть»
Дональд Трамп предложил G7 отказаться от всех заградительных мер
7
G7 защитится от внешних угроз санкциями
А для борьбы с «российским вмешательством» создадут рабочую группу
2
За Россией последят всемером
G7 займется изучением «пагубного поведения» Москвы
15
Ждать у моря России
На Сицилии лидеры G7 не сделали ни шага к G8
G7 не хватает производительности для устойчивого роста
Мониторинг / мировая экономика
30
G7 заступилась за Россию
Главы МИДов семи стран не договорились о новых санкциях против Москвы
26
«Ключ к возвращению в “восьмерку” лежит в Москве»
Глава МИД Германии снова заговорил о возвращении России в G8
12
Лидеры G7 готовы и снять, и усилить санкции в отношении России
В Японии завершился саммит «семерки»
5
Меню саммита принято единогласно
По другим вопросам у лидеров стран G7 имеются расхождения
8
«Формат G8 мертв»
Германия сомневается в возвращении России в «восьмерку»
36
Россия не стремится возвращаться в «восьмерку»
Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова
16
Семеро поговорили об отсутствующем
Главы МИДов стран G7 связали снятие с России санкций с выполнением минских договоренностей
17
«Мир обязан покончить с ядерной угрозой»
Госсекретарь США Джон Керри посетил мемориал в Хиросиме
Не растет кредит
Богатые страны, входящие в G7, переживают своеобразный кризис
С раздвоенной энергией
Готова ли Россия к новой энергетической политике ведущих стран Запада? Размышления Александра Аничкина
Кремль опроверг информацию о письмах Владимира Путина Гельмуту Колю
Пресс-секретарь президента России назвал эти сведения «недействительными»
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Финансы
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия