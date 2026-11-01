Трамп пригласит Зеленского на саммит G20
Президент США Дональд Трамп сказал, что собирается пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Группы двадцати» (G20), который состоится в Майами в декабре. Он сообщил, что не видит в этом проблемы.
«Я считаю, что война между Украиной и Россией закончится в не столь отдаленном будущем»,— добавил президент на встрече с журналистами в своей резиденции во Флориде.
Саммит запланирован на 14–15 декабря в Майами. Господин Зеленский ранее говорил, что готов присутствовать на этой встрече. На саммит также приглашен президент России Владимир Путин, однако поедет он или нет, все еще неизвестно.