Bloomberg узнал тему переговоров руководства ЕС с Трампом на саммите G7

Главы стран Евросоюза (ЕС) планируют обсудить с президентом США Дональдом Трампом переговоры с Россией на саммите G7. Он состоится во Франции с 15 по 17 июня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По словам собеседников агентства, европейские политики хотят убедить господина Трампа поддержать их планы по мирным переговорам между Россией и Украиной. Во Франции, Великобритании и Германии считают, что в конфликте «акцент сместился в сторону Украины», сообщили источники. Это условие, по мнению европейского руководства, позволит действовать вне договоренностей президента США и его российского коллеги Владимира Путина, достигнутых на Аляске.

Главы «евротройки» хотят, чтобы Россия согласилась на немедленное прекращение огня на нынешней линии фронта, а также на надежные гарантии безопасности для Украины, включая развертывание многонациональных сил. Франция, Великобритания и Германия планируют расширить роль Европы в украинско-российских переговорах. Они намерены получить одобрение Дональда Трампа на свои предложения по усилению давления на Россию. По оценкам собеседников Bloomberg, такая инициатива может привести к переговорам с участием официальных лиц из Европы, США, Украины и России уже в следующем месяце.

Идея выдвинуть переговорщика от ЕС возникла в начале мая после того, как власти США захотели взять паузу в урегулировании российско-украинского конфликта. Владимир Путин заявил, что считает бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера наиболее подходящей кандидатурой для участия в потенциальных переговорах. Позднее в Кремле заявляли, что страны ЕС пока не готовы быть посредниками в переговорах по урегулированию.

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