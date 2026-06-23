Ушаков: ЕС на саммите G7 сделал все для продолжения конфликта на Украине
Участники саммита Группы семи (G7) сделали все, чтобы Евросоюз вновь выступил за продолжение конфликта на Украине. Такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков. Мероприятие проходило 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Европейцы делали все, чтобы... Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана, но, правда, не минеральной воды»,— отметил господин Ушаков во время XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» (цитата по «РИА Новости»).
Помощник президента также заявил о «пересменке ролей» западных стран в украинском конфликте на саммите G7. По его словам, страны объединения «сами себя стимулировали к тому, чтобы наглее продолжать навязывать всем свой порядок».
Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «А теперь дух Эвиана».
Заявления Юрия Ушакова о роли ЕС на саммите G7 в продолжении украинского конфликта перекликаются с более ранними оценками помощника президента РФ. В конце 2025 года Ушаков уже отмечал, что европейские страны постоянно выдвигают неприемлемые для России требования и не способствуют урегулированию конфликта, а также «накачивают» полезными советами президента США Дональда Трампа. При этом Кремль заявлял о готовности работать с американской стороной для достижения соглашения, а также к переговорам по Украине.
Позиция стран G7 по украинскому урегулированию, прозвучавшая на саммите в Италии 13-15 июня 2024 года, заключалась в решении выделить Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов и стремлении к миру путем усиления давления на Москву. Также «Семерка» требовала от России покинуть территорию Украины и возместить ущерб в $486 млрд. Эти предложения отвергали российские условия, что, по мнению аналитиков, способствовало очередному этапу конфронтации между Россией и Западом.