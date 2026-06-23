Участники саммита Группы семи (G7) сделали все, чтобы Евросоюз вновь выступил за продолжение конфликта на Украине. Такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков. Мероприятие проходило 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Европейцы делали все, чтобы... Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана, но, правда, не минеральной воды»,— отметил господин Ушаков во время XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» (цитата по «РИА Новости»).

Помощник президента также заявил о «пересменке ролей» западных стран в украинском конфликте на саммите G7. По его словам, страны объединения «сами себя стимулировали к тому, чтобы наглее продолжать навязывать всем свой порядок».

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «А теперь дух Эвиана».