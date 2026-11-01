Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №203

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Лента новостей

Главные новости к утру 1 ноября

ФБР обвинило северокорейскую группировку во взломе биржи Binance
ФБР обвинило северокорейскую группировку TraderTraitor в атаке на криптобиржу Binance. Президент США Дональд Трамп это заявление оспорил.
Премьер Польши обратился к народу после событий в Конституционном трибунале, который вчера оказался в центре политического кризиса, вызванного разногласиями между правительством и оппозицией. В своем выступлении Дональд Туск заявил, что его оппоненты пользуются поддержкой «армии российских ботов».
Польский профсоюз «Полицейская солидарность» направил открытое письмо главному коменданту полиции с требованием объяснить правовой статус и роль полиции в событиях, развернувшихся вчера у Конституционного трибунала. Силовики, по заявлению организации, чувствуют себя брошенными один на один «с обвинениями в преступлениях из-за выполнения приказов». Профсоюз пригрозил протестами силовиков.
В Черногории вступил в силу визовый режим для россиян.
Глава Совбеза Ирана заявил об изменившемся «тоне» США в диалоге с республикой. Так он прокомментировал недавнее письмо, которое Тегеран получил от Вашингтона.