Главные новости к утру 1 ноября
ФБР обвинило северокорейскую группировку во взломе биржи Binance
Польский профсоюз «Полицейская солидарность» направил открытое письмо главному коменданту полиции с требованием объяснить правовой статус и роль полиции в событиях, развернувшихся вчера у Конституционного трибунала. Силовики, по заявлению организации, чувствуют себя брошенными один на один «с обвинениями в преступлениях из-за выполнения приказов». Профсоюз пригрозил протестами силовиков.
Глава Совбеза Ирана заявил об изменившемся «тоне» США в диалоге с республикой. Так он прокомментировал недавнее письмо, которое Тегеран получил от Вашингтона.