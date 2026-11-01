Польская полиция пригрозила протестами из-за событий в Конституционном трибунале
Польский профсоюз «Полицейская солидарность» направил открытое письмо главному коменданту полиции Мареку Бороню с требованием объяснить правовой статус и роль полиции в событиях, развернувшихся вчера у Конституционного трибунала в Варшаве. Силовики, по заявлению организации, чувствуют себя брошенными один на один «с обвинениями в преступлениях из-за выполнения приказов», что может привести к «различным формам выражения недовольства» со стороны сотрудников.
В письме отмечается, что вчера ночью полицейским пришлось блокировать доступ в здание членам парламента и лично президенту Польши — при этом в организации подчеркнули, что на службу в столицу в основном направляют молодых сотрудников, которые проходят адаптацию после курса базовой подготовки и не имеющих опыта подобных конфликтов. Подобные приказы вызвали у личного состава серьезные вопросы к их законности, заявили в организации. Сообщение профсоюза выложено в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Моральный дух полицейских из-за произошедшего снижается, добавили в профсоюзе. Там предупредили, что если руководство будет мотивировать сотрудников только «приказами и инструкциями», это приведет к повторению массовых протестов, как в 2018 и в 2021 годах, и подорвет безопасность страны. В организации подчеркнули, что «ни один полицейский не желает становиться элементом политических игр».
Здание Конституционного трибунала оказалось вчера в центре политического скандала после того, как стало известно о приостановлении полномочий главы судебного органа и его заместителя. К зданию КТ стянуты силы полиции, чтобы не допустить внутрь протестующих и представителей оппозиции, назвавших произошедшее «госпереворотом». Президенту страны Каролю Навроцкому пришлось прорываться внутрь через оцепление.