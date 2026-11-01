Польская полиция пригрозила протестами из-за событий в Конституционном трибунале

В письме отмечается, что вчера ночью полицейским пришлось блокировать доступ в здание членам парламента и лично президенту Польши — при этом в организации подчеркнули, что на службу в столицу в основном направляют молодых сотрудников, которые проходят адаптацию после курса базовой подготовки и не имеющих опыта подобных конфликтов. Подобные приказы вызвали у личного состава серьезные вопросы к их законности, заявили в организации. Сообщение профсоюза выложено в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).