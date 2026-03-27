«Семерка» сверила часы по Ирану

Под Парижем завершилась двухдневная встреча министров иностранных дел стран G7, центральным событием которой стали переговоры союзников по иранской теме. Участники ждали от госсекретаря США Марко Рубио информации о том, существует ли более или менее четкий план по дипломатическому завершению конфликта. Американский дипломат заверил их, что окончание войны — дело нескольких недель. Рубио, как считалось, ставил своей целью вовлечь союзников в операцию по разблокировке Ормузского пролива, от которой они ранее дружно открестились. Но под конец встречи оказалось, что об этом со стороны представителя Вашингтона не было сказано ни слова.

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Двухдневная встреча министров иностранных дел стран G7, проходившая 26–27 марта в отреставрированном и переделанном под отель аббатстве XII века Во-де-Серне примерно в 40 км к юго-западу от Парижа, собрала помимо представителей членов самой «семерки» и Евросоюза еще и министров из Бразилии, Индии, Южной Кореи и Саудовской Аравии — ключевых экономических держав, чье взаимодействие имеет решающее значение в вопросах глобальной безопасности, энергетики и разрешения дипломатических кризисов. Хедлайнером мероприятия ожидаемо стал госсекретарь США Марко Рубио, который прилетел во Францию лишь на второй день заседаний — в пятницу, 27 марта. Это была его первая зарубежная поездка с начала американо-израильских ударов по Ирану.

От Рубио партнеры Вашингтона прежде всего хотели получить более четкую информацию о военной операции США и Израиля против Ирана, а также о том, каковы шансы и временные рамки для дипломатического прекращения конфликта. «Наш коллега Рубио сегодня, возможно, сможет объяснить это более точно»,— заявил перед началом переговоров министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в эфире радио Deutschlandfunk.

Свои ожидания имелись и у главного американского дипломата. Садясь в самолет, он заявил журналистам, что возобновление работы Ормузского пролива — в интересах всех стран G7.

«Я здесь не для того, чтобы их радовать. Все страны, которым небезразлично международное право, должны что-то для этого делать»,— отметил госсекретарь, давая понять, что будет добиваться от союзников решительных мер по разблокированию пролива, который Иран фактически перекрыл, лишив мировую экономику примерно пятой части мировых поставок нефти.

Ранее союзники США, включая членов G7, которых президент Дональд Трамп просил помочь военными средствами обеспечить разблокировку водного пути, отказались от этого с мотивировкой, что Штаты не консультировались ни с кем, начиная эту войну, а стало быть, нечего рассчитывать, что партнеры будут готовы вступить в нее сейчас. 26 марта, перед началом встречи G7, представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что Европа присоединится к коалиции по обеспечению безопасности Ормузского пролива только «после прекращения боевых действий». «Нам нужен выход, а не эскалация. Необходимо дипломатическое решение, чтобы регион вышел из этой ситуации более сильным и мирным»,— сказала она.

Эта осторожная позиция не нашла понимания у Вашингтона. За считаные часы до вылета во Францию Марко Рубио и вовсе заявил, что союзники США должны быть благодарны Дональду Трампу за начало наступления на Иран в координации с Израилем. «Президент делает одолжение не только Соединенным Штатам и нашему народу. Это делается ради всего мира»,— подчеркнул дипломат.

Кроме того, Рубио поддержал риторику главы Белого дома насчет НАТО (тот, напомним, ранее назвал альянс «бумажным тигром», который «абсолютно ничего не сделал» для разблокирования Ормузского пролива). «Соединенные Штаты постоянно просят помочь в войне… в войне, которая происходит на другом континенте — на Украине. Но когда у США была потребность, он (президент Трамп.— “Ъ”) не получил положительного ответа. Поэтому сейчас он просто делает наблюдение: несколько лидеров в Европе сказали, что это (война в Иране.— “Ъ”) не война Европы. Что ж, Украина — это не война Америки, и тем не менее мы внесли в эту борьбу больше, чем любая другая страна в мире»,— попытался пристыдить союзников Марко Рубио.

Не нашли союзники по разные стороны Атлантики и особого понимания по теме предполагаемой помощи Тегерану со стороны Москвы.

Согласно недавней публикации The Washington Post, с начала войны Россия предоставляла Ирану данные разведки о расположении американских войск. В свою очередь, The Financial Times писала со ссылкой на западную разведку, что в начале марта Россия начала поставлять Ирану беспилотники «Герань-2», которые сама производит на основе иранских дронов «Шахед». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о беспилотниках, а глава МИДа Сергей Лавров заявил, что российские власти «не могут согласиться» с обвинениями в передаче Тегерану разведданных для ударов по американским базам на Ближнем Востоке.

Тем не менее на встрече G7 та же Кая Каллас вновь заявила, что Россия «помогает Ирану с разведывательными данными, чтобы нацеливаться на американцев и убивать их», а также поддерживает Тегеран беспилотниками, чтобы тот мог атаковать соседние страны и американские военные базы. «Позиция Украины заключается в том, что режимы в Москве и Тегеране работают вместе, чтобы затянуть войну»,— вторил ей министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, встретившийся с Рубио утром 27 марта на полях саммита G7.

Впрочем, особого впечатления на главу Госдепартамента эти заявления не произвели. «Я думаю, что Россия в первую очередь сосредоточена на войне, которую она сейчас ведет. Кроме этого, мне пока нечего добавить»,— только и заметил на это Марко Рубио.

Отчасти в ходе встречи прояснился главный момент, хоть и несколько обтекаемо,— когда ждать завершения войны в Иране. Еще накануне Рубио заявил о «прогрессе» в переговорах с Тегераном, но отказался строить предположения о том, когда и как они могут завершиться. «Есть страны-посредники, которые передают сигналы, и прогресс достигнут»,— отметил он, назвав это «продолжающимся процессом». Но уже на следующий день госсекретарь США, по данным источников издания The National, все же несколько обнадежил коллег. «Послание Рубио заключалось в том, что война не продлится слишком долго. Это вопрос нескольких недель. США достигли многих своих военных целей»,— заявили источники.

Кроме того, по итогам консультаций по Ирану на министерской встрече G7 Рубио не выдвигал никаких требований к европейцам. Об этом вечером заявил глава немецкого МИДа Йоханн Вадефуль. «Мы уже ощущаем экономические последствия повсюду, особенно в Европе, причем весьма значительные. Именно поэтому мы очень тщательно обсудили эти вопросы, и абсолютно никаких разногласий нет. Со стороны Соединенных Штатов не было и нет просьбы, особенно к нам, о внесении военного вклада до окончания боевых действий»,— к явному облечению большинства признал министр.

Наталия Портякова