Россия — ядерная держава, а ядерным державам важно поддерживать взаимодействие на правительственном уровне, заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав ведомств стран G7 во Франции. Так он прокомментировал визит делегации Госдумы в Вашингтон.

Марко Рубио сказал, что визит российской делегации был заранее запланирован. Приехать в США смогли только депутаты, которым американские власти выдали разрешение, сказал госсекретарь. Он отметил, что не считает «это значительной уступкой».

На данный момент никаких встреч по урегулированию конфликта России и Украины не запланировано, сказал Марко Рубио. По его словам, Россия не делает для Ирана ничего, что препятствовало бы военным действиям США на иранской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, утверждая, что гарантии безопасности для украинской стороны со стороны США зависят от вывода Вооруженных сил Украины с Донбасса, заявил Марко Рубио.

Госсекретарь США допустил, что Вашингтон может перенаправить оружие, которое предназначалось для поддержки Украины, на Ближний Восток. Марко Рубио указал, что речь идет о продаже вооружений по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), запущенной в 2025 году для систематизации и ускорения поставок критически важного оружия Украине. Однако на данный момент поставки вооружений украинской стороне не останавливались, добавил он.