Страны G7 готовы принять упреждающие меры для предотвращения энергокризиса

Министры энергетики стран G7 заявили о готовности принять все необходимые меры для борьбы с ростом цен на сырую нефть из-за войны на Ближнем Востоке. Страны планируют выработать сценарий для предотвращения энергокризиса в координации с Международным энергетическим агентством (МЭА), сообщает агентство AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«В принципе, мы поддерживаем принятие упреждающих мер для урегулирования ситуации, включая использование стратегических резервов»,— цитирует AFP европейских министров.

Во вторник министры энергетики стран G7 провели внеплановый онлайн-саммит, где договорились принять необходимые меры в координации с МЭА.

Ранее страны «Группы семи» (G7) попросили Международное энергетическое агентство (МЭА) разработать сценарий использования запасов нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Газета The Wall Street Journal сообщила во вторник со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, что МЭА предложило крупнейшее в истории страны высвобождение запасов нефти, чтобы противостоять резкому росту цен на сырую нефть.

Внеплановый онлайн-саммит прошел на фоне кризиса, возникшего в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Ормузский пролив, который был ключевым направлением для экспорта нефти с Ближнего Востока, фактически заблокирован, что привело к резкому росту цен на нефть и особенно сильно затронуло страны Азии.

Анастасия Домбицкая