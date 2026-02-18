ЕС готовится запретить перевозки российской нефти без поддержки G7

Евросоюз может ввести полный запрет на обслуживание морских перевозок российской нефти даже без поддержки стран G7 («Большой семерки»). Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис после встречи министров финансов ЕС в Брюсселе. Ранее предполагалось, что мера будет принята только в координации с партнерами по объединению.

«Чем большей согласованности нам удастся достичь, в том числе на уровне G7, тем лучше, — отметил еврокомиссар (цитата по Euractiv). — Но если достичь более широкой договоренности не удастся, мы не будем отказываться от принятия мер на уровне ЕС».

Поддержка со стороны союзников по «Большой семерке» не является «абсолютным предварительным условием» для запрета морских перевозок, добавил господин Домбровскис.

6 февраля Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России. В документ, который теперь должны одобрить члены Евросоюза, вошел полный запрет на обслуживание морских перевозок российской нефти.

Инициатива не нашла поддержки у Мальты и Греции. Их представители настаивают на том, чтобы к запрету присоединились страны G7 — в особенности США. В противном случае, отмечают дипломаты, от запрета выиграют только китайская и индийская судоходные отрасли. В феврале председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что запрет вступит в силу только при поддержке стран «Большой семерки».