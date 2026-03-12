Страны G7 договорились о работе над свободой судоходства на Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о начале работы стран Группы семи (G7) над восстановлением свободы судоходства на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил по итогам видеоконференции государств стран G7 по экономическим последствиям конфликта.

Как указано в сообщении правительства Франции, руководители стран G7 договорились создать координационный канал для подготовки к восстановлению свободы навигации в регионе.

«Мы сформировали три ключевых направления: присутствие в Восточном Средиземноморье; свобода судоходства в Красном море от Суэца до Баб-эль-Мандебского пролива…; и, наконец, необходимость организации скоординированных действий с участием нескольких военно-морских сил...для обеспечения сопровождения ...судоходства в Ормузском проливе»,— сказал господин Макрон по итогам конференции.