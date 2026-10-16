Страны G7 проведут ИИ-стресс-тесты для банков

«Все мы смотрим на один и тот же черный ящик. Мы видим риски, но как с ними быть, если технологией владеют лишь несколько стран, а пострадать от нее может весь мир? Именно здесь и кроется причина беспокойства»,— заявил министр финансов Нидерландов Элко Хейнен.