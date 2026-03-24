Марко Рубио посетит встречу G7 во Франции 27 марта
Госсекретарь США Марко Рубио 27 марта отправится во Францию, где встретится с коллегами из G7 и обсудит с ними войну в Иране, конфликт на Украине и другие вопросы.
Марко Рубио обсудит с коллегами «российско-украинскую войну, ситуацию на Ближнем Востоке и угрозы миру и стабильности во всем мире», сообщил представитель Госдепартамента Томми Пиготт.
21 марта министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, а также главы внешнеполитических ведомств ЕС выпустили совместное заявление с призывом «к немедленному и безоговорочному прекращению всех атак со стороны иранского режима». Они выразили «поддержку партнерам в регионе перед лицом неоправданных нападений со стороны Исламской Республики Иран и ее ставленников» и подтвердили право подвергшихся нападению стран защищать свои территории.