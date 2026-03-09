FT: страны G7 обсудят совместное использование стратегических запасов нефти

Министры финансов стран G7 сегодня обсудят резкое подорожание нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Стороны рассмотрят вариант совместного высвобождения нефти из запасов, координируемых Международным энергетическим агентством (МЭА), сообщает Financial Times (FT).

По информации источников издания, министры и исполнительный директор МЭА Фатих Бироль проведут телефонный разговор. FT утверждает, что три страны, включая США, уже выразили поддержку идее высвободить часть запасов нефти.

Издание уточняет, что 32 страны-члена МЭА располагают стратегическими резервами объемом 1,2 млрд баррелей в рамках коллективной системы реагирования на ЧС. По словам одного из источников, некоторые американские чиновники считают целесообразным совместное высвобождение 300–400 млн баррелей.

3 марта МЭА провело экстренное совещание для рассмотрения вариантов решения «назревающего кризиса поставок нефти», пишет FT. В подготовленном для совещания документе сказано, что МЭА «готово действовать для поддержания стабильности нефтяных рынков». Из этого же документа следовало, что у стран МЭА также есть почти 600 млн баррелей промышленных запасов нефти, которые при необходимости могут обеспечить дополнительное предложение на рынке.

«Аварийные» запасы нефти были созданы МЭА в 1974 году после арабского нефтяного эмбарго, которое привело к росту цен на нефть и вызвало дефицит топлива. Эти запасы предназначены для того, чтобы позволить крупным странам-потребителям нефти реагировать на «значительные энергетические потрясения». С момента создания МЭА его члены организации пять раз проводили высвобождение запасов нефти, последние два раза — в 2022 году на фоне российской военной операции.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. 6 марта цена нефти Brent впервые за два года превысила $89 за баррель.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть поставили на паузу».