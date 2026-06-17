«Трамп все подписал»

«Да, я думаю над этим», — так Дональд Трамп прокомментировал перспективу восстановления санкций против российской нефти. Президент США также обещал рассмотреть возможность выдачи Украине лицензий на производство американских ракет. Между тем саммит «Группы семи» во Франции завершился принятием совместного коммюнике. Документ, в частности, предусматривает солидарную поддержку Киева и усиление давления на Москву. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трамп полностью поглощен сделкой с Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

«Группа семи» по итогам саммита в Эвиан-ле-Бен смогла согласовать итоговое коммюнике, что само по себе достижение. В 2025 году этого сделать не удалось по причине отсутствия консенсуса по Украине: Дональд Трамп заблокировал предложенный текст заявления. В частности, он был против пункта о солидарных санкциях против России и военной помощи Киеву.

Нынче президент США со всем этим согласился. Кроме того, члены клуба объявили о готовности помочь украинскому союзнику дополнительными системами ПВО и средствами поражения большей дальности. Также не исключается выдача лицензий для производства дополнительных вооружений. Дональд Трамп все это подписал.

Впрочем, подобное абсолютно ничего не значит. Декларация вполне может таковой и остаться. Глава Белого дома добился от союзников того, что хотел — поддержки сделки с Ираном — и по-своему их за это отблагодарил. Теперь важно следить за тем, насколько слова воплотятся в дела и как именно это произойдет. Откровенно бросается в глаза, что Дональд Трамп целиком и полностью поглощен Ближним Востоком. Это неудивительно, ведь речь, по сути, идет о первом серьезном поражении 47-го президента Соединенных Штатов. Оно еще не случилось, но может — глава Белого дома находится на грани.

Собственно, текст документа уже обнародован многими источниками. Надо сказать, что особого одобрения документ не получил: критика звучит и справа, и слева. Несмотря на яркие фразы вроде «Я здесь босс и имею право опаздывать» (это он говорил коллегам из G7), Трамп пошел на поводу у союзников, которых сам только что называл слабаками, способными только на пустые дискуссии. И вот он с ними соглашается практически по всем пунктам.

Как бы то ни было, до «часа икс», когда меморандум должен быть оглашен официально, остается совсем немного времени. Часы тикают. Возможность для маневра еще есть — так что ждем развития. Так как и подвижек по украинскому направлению, которым Трамп пообещал заняться, как только решится вопрос Ближнего Востока.

Дмитрий Дризе