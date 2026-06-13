«Семерка» возвращается к истокам

В понедельник, 15 июня, во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен, известном благодаря источнику минеральной воды, открывается трехдневный саммит «Группы семи». Председательствующая в «семерке» Франция планировала сформировать повестку вокруг борьбы с глобальными макроэкономическими дисбалансами и неравенством. Однако война США с Ираном сместила акценты в сторону антикризисного управления. Еще одной темой для обсуждения станет Украина. Европейцы хотят добиться поддержки их инициатив по украинскому урегулированию со стороны президента США Дональда Трампа, переключившего все свое внимание на Иран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейские патрулируют улицы Эвиана накануне саммита G7

Фото: Denis Baliboouse / Reuters Полицейские патрулируют улицы Эвиана накануне саммита G7

Фото: Denis Baliboouse / Reuters

Французский курорт на берегу Женевского озера принимает лидеров «семерки» уже во второй раз. Предыдущая встреча состоялась в 2003 году, и тогда это была еще «восьмерка», с участием России. При этом организаторы нынешнего саммита пытались проводить параллели не с той, а с куда более давней встречей на французской территории.

Они вспоминали, как в 1975 году в замке Рамбуйе главы наиболее экономически развитых стран мира – США, ФРГ, Италии, Великобритании, Японии и Франции – обсудили пути выхода из глобальной рецессии и, тем самым, заложили основы будущей G7 (Канада присоединилась к изначальной «шестерке» попозже).

В заявлении о приоритетах Парижа в G7 говорится, что «президент Макрон в рамках председательства в G7 стремился вернуться к первоначальному духу, который лежал в основе создания этой группы в Рамбуйе».

Более подробно об этих приоритетах Макрон рассказал в декабре 2025 года в колонке для Financial Times, приуроченной к началу председательства Франции в G7. Так, он особо указывал на то, что «положительное сальдо торгового баланса Китая с остальным миром достигло колоссального уровня в $1 трлн». То есть изначально негласной целью было формирование общего фронта против китайских торговых профицитов.

Кроме того, Макрон выделил такие проблемы, как введенные при Дональде Трампе американские тарифы и низкая производительность труда в ЕС, а также остановился на вопросах, связанных с инновациями, энергетикой, здравоохранением, критически важными сырьевыми материалами, автопромом, инвестициями, обороной и формированием «международной макроэкономической повестки, которая принесет пользу всем нам».

Однако расчеты на вдумчивое обсуждение экономики были перечеркнуты в конце зимы после того, как 28 февраля США при поддержке Израиля атаковали Иран.

Ормузский пролив оказался фактически заблокирован, «семерка» 11 марта собралась на экстренный онлайн-саммит — первый при французском председательстве.

Как рассказал позднее портал Axios со ссылкой на источники, шесть лидеров призвали седьмого – президента США – как можно скорее закончить операцию против Ирана из-за экономических потерь в результате ограничения судоходства в Ормузском проливе. В свою очередь, глава Белого дома заверял, что Тегеран «вот-вот сдастся». Конфликт, между тем, фактически не урегулирован до сих пор.

Еще об одной причине разногласий публично рассказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц: шесть членов «семерки» раскритиковали Вашингтон за решение на фоне иранского кризиса временно разрешить продажу, перевозку и выгрузку российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры. По мнению Мерца и его единомышленников, это был явный просчет, посылающий «неверный сигнал».

Проверке на прочность в этом году подверглись и отношения США с хозяевами саммита — французами.

В январе Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social личное приглашение Макрона на внеплановую встречу G7 в Париже, куда французский лидер предлагал позвать наблюдателями «украинцев, датчан, сирийцев и россиян». В своем послании Макрон, в частности, признал, что не понимает действий США по одной из самых острых тогда тем – претензиям Вашингтона на Гренландию.

Опубликовав сообщение, Трамп нарушил негласные правила дипломатии, и этим усугубил разногласия между Вашингтоном и Парижем. А их за эти месяцы было немало. Например, в январе, обидевшись на скептическое отношение Парижа к любимой инициативе Трампа – Совету мира по Газе – президент США пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французское вино и шампанское, а также утверждал, что Макрон «никому не нужен», поскольку уже в 2027 году покинет свой пост.

Для Макрона было принципиально важно, чтобы, во-первых, Трамп появился на саммите, а во-вторых – чтобы обошлось без скандалов.

Ради президента США даже были сдвинуты даты встречи «семерки», которые изначально совпадали с его 80-летием (республиканец намерен отпраздновать юбилей 14 июня на лужайке Белого дома, где пройдут приуроченные к этому событию масштабные бои UFC). Кроме того, еще в апреле, по данным Reuters, Макрон подготовил для американского президента эксклюзивное предложение – торжественный ужин в Версальском дворце в честь «общей истории» двух стран (он будет приурочен к грядущему празднованию 250-летия США). «Макрон очень хочет, чтобы он (Трамп. — Ъ) поехал, просто умоляет его поехать»,— говорил Reuters высокопоставленный чиновник Белого дома.

Прошлогодний саммит в канадском Кананаскисе Трамп, напомним, покинул на день раньше окончания мероприятия. В результате одним из пострадавших оказался президент Украины Владимир Зеленский: их запланированная встреча не состоялась.

В Париже надеются, что в этот раз все пойдет по иному сценарию. В марте в Елисейском дворце говорили, что Зеленского не приглашали на саммит. Однако за несколько дней до саммита Макрон сообщил, что президент Украины все-таки приглашен. Как отмечало издание Politico, это решение вносит в предстоящую встречу в Эвиане «долю неопределенности».

Главным пунктом повестки станет дальнейшая поддержка Украины.

При этом, как сообщило на днях агентство Bloomberg, европейские лидеры намерены использовать встречи с Трампом, чтобы заручиться его поддержкой в продвижении новых мирных переговоров между Россией и Украиной. Великобритания, Франция и Германия видят возможность повышения роли Европы в переговорном процессе и усиления давления на Москву в то время, когда переговоры под эгидой США застопорились из-за того, что Вашингтон сосредоточен на конфликте с Ираном.

Эта тема также будет обсуждаться. На отдельную сессию, связанную с Ираном и Ормузским проливом, были приглашены лидеры Египта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Кроме того, приглашения приняли лидеры Бразилии, Индии, Кении и Южной Кореи – они вместе с представителями МВФ, Всемирного банка и Африканского банка развития обсудят в Эвиане настоящее и будущее взаимоотношений по линии «Север-Юг». Также в программе саммита – дискуссии с технологическими компаниями из США и других стран на темы кибербезопасности, регулирования интернета и национального суверенитета.

При этом вполне вероятно, что по итогам всех этих обсуждений прорывных результатов не будет – и все это опять из-за Трампа.

В западных исследовательских институтах, занимающихся международной тематикой, в связи с этим даже звучали идеи создания формата «G6 плюс» (без участия США) или «G7 плюс» (в таком случае Австралия и Южная Корея участвовали бы в большей части саммита, а Трамп привлекался бы лишь к обсуждению тех вопросов, по которым готов конструктивно взаимодействовать).

Но эти идеи так и остались – во всяком случае пока – лишь идеями. Учитывая это, эксперты не ждут итогового всеобъемлющего коммюнике, подписанного всеми участниками. Вероятно, Макрон вновь воспользуется формулой, примененной им в 2019 году на саммите G7 в Биаррице: подготовит несколько деклараций различных групп по отдельным темам – каждая объемом в 10–15 пунктов, – а также столь же лаконичное итоговое резюме.

Николай Амелин