Макрон разъяснил позицию G7 по санкциям против России

Страны G7 сходятся на том, что санкции против России должны оставаться в силе, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке и кризис на рынке энергоносителей. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя решение США временно ослабить санкции против судов с российской нефтью.

«Это абсолютная правда, что Соединенные Штаты предоставили ограниченные льготы,— заявил Макрон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже (цитата по Reuters).— Что касается G7, то общая позиция действительно заключается в сохранении санкций против России, и для европейцев и Франции она также заключается в их сохранении. Нынешняя ситуация никоим образом не оправдывает отмену этих санкций».

Господин Макрон добавил, что отказ Соединенных Штатов от санкций в отношении некоторых российских нефтепродуктов, предпринятый для сдерживания роста цен на нефть, носит временный и ограниченный характер.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ранее выдало лицензию, разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Документ действует до 12 апреля. Министр финансов Скотт Бессент пояснял, что разрешение распространяется только на нефть, уже находящуюся в пути. По словам господина Бессента, лицензия направлена на расширение географии поставок уже отправленных партий топлива.

Анастасия Домбицкая