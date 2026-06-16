Стармер объявил о новых британских санкциях против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о введении новых энергетических санкций против России, а также о заключении соглашения о поставке топлива для украинских АЭС в течение двух лет. Об этом он сообщил на встрече с партнерами на саммите G7.

Как передает Politico, британский пакет мер будет направлен против российского «теневого флота». Кроме того, ограничения коснутся финансовых сетей, используемых для обхода санкций. Меры также будут включать эмбарго в отношении нескольких судов, перевозящих подсанкционный российский сжиженный природный газ.

Господин Стармер также приветствовал сделку, в рамках которой британская компания Urenco будет поставлять обогащенный уран украинскому «Энергоатому». Реализация соглашения будет финансироваться за счет средств Агентства экспортного кредитования Великобритании (UK Export Finance). На него выделят 210 млн фунтов стерлингов.

14 июня вооруженные силы Великобритании задержали танкер Smyrtos, который британские власти относят к российскому «теневому флоту». Судно пыталось пройти через Ла-Манш. По информации посольства России в Лондоне, на борту танкера не было россиян.

Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня во французском Эвиане. В планах руководства Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, США, а также Евросоюза — обсуждение боевых действий на Ближнем Востоке и Украине.