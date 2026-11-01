Deep Purple отменила два концерта из-за госпитализации Гиллана
Вокалист Deep Purple Иэн Гиллан попал в больницу из-за внезапных проблем со здоровьем. Из-за этого группа отменила вчера концерт в QI Arena в Лейпциге и решила не проводить сегодняшнее шоу на арене Sporthalle в Гамбурге. Об этом сообщили в соцсетях коллектива.
Что именно произошло с господином Гилланом, не уточняется. В группе сообщили, что концерты будут перенесены, и извинились перед поклонниками. «Мы понимаем, что это объявление сделано в самый последний момент, и разделяем разочарование всех наших замечательных поклонников»,— указано в заявлении группы, выложенном в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Deep Purple сейчас проводит мировое турне «SPLAT!». Концерт, намеченный на 3 ноября в Дортмунде, пока не отменен. В декабре тур должен продолжиться в Латинской Америке.
В интервью журналу Uncut в ноябре 2025 года 81-летний Иэн Гиллан, выступающий с группой с 1969 года, рассказывал о своих проблемах со здоровьем — он говорил, что потерял 70% зрения из-за ретинопатии и оно «уже не улучшится». Рокер допускал скорое завершение музыкальной карьеры: «Думаю, если я потеряю энергию, то уйду. Я не хочу никого позорить. И мы уже не так далеки от этого момента».
Около трех месяцев назад о завершении гастрольной карьеры объявил другой бывший участник Deep Purple — Гленн Хьюз. 4 августа 74-летний музыкант сообщил, что врачи настояли на повторной операции на открытом сердце, из-за чего он был вынужден принять «трудное решение уйти со сцены на неопределенный срок».