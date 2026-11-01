Deep Purple отменила два концерта из-за госпитализации Гиллана

В интервью журналу Uncut в ноябре 2025 года 81-летний Иэн Гиллан, выступающий с группой с 1969 года, рассказывал о своих проблемах со здоровьем — он говорил, что потерял 70% зрения из-за ретинопатии и оно «уже не улучшится». Рокер допускал скорое завершение музыкальной карьеры: «Думаю, если я потеряю энергию, то уйду. Я не хочу никого позорить. И мы уже не так далеки от этого момента».