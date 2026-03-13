Лидеры G7 призвали Трампа не затягивать операцию против Ирана

Лидеры «Большой семерки» (G7) во время виртуальной встречи 11 марта призвали президента США Дональда Трампа быстрее закончить операцию против Ирана, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

В состав «Большой семерки» (G7) входят: США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия и Канада.

Главное опасение лидеров G7 — блокировка Ормузского пролива; важнейший для мировой экономики логистический маршрут, считают они, должны быть разблокирован, как можно скорее, отмечают источники издания.

Во время встречи Дональд Трамп сказал, что ситуация в Ормузском проливе улучшается. Коммерческие суда, по его словам, вскоре начнут ходить через пролив. При этом, отмечает Axios, в день встречи у берегов Ирана были подожжены по меньшей мере два танкера.

После встречи, пишет издание, мнения ее участников относительно планов Дональда Трампа разошлись. Одни считают, что он действительно намерен закончить операцию против Ирана как можно быстрее, другие придерживаются противоположной точки зрения.

