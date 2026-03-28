Axios: Каллас поспорила с Рубио из-за давления на Россию

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала США за отсутствие давления на Москву, сообщает Axios со ссылкой на источники. На встрече министров G7 она спросила у госсекретаря Марко Рубио, когда же у Вашингтона кончится терпение из-за продолжающегося конфликта на Украине и он начнет предпринимать дополнительные меры против Кремля.

Господин Рубио был вспылил из-за слов представительницы ЕС, пишет издание. «Мы делаем все возможное, чтобы закончить войну. Если вы думаете, что справитесь лучше — вперед. Мы отойдем в сторону»,— на повышенных тонах обратился к ней госсекретарь. Господин Рубио заявил, что США пытаются вести диалог с обеими сторонами, но помогают оружием, разведданными и другой поддержкой только одной стороне — Украине.

Несколько европейских министров вмешались в спор. Они заявили, что по-прежнему хотят, чтобы США продолжали свои дипломатические усилия в отношениях между Россией и Украиной, заявил один из собеседников Axios. После встречи, по словам источников, Кая Каллас и Марко Рубио ненадолго отошли в сторону для короткой беседы.

На брифинге господин Рубио сообщил журналистам, что встреча прошла мирно. «Эти встречи зачастую посвящены благодарности Америке за ту роль, которую мы сыграли... и признательности за посредническую роль, которую мы пытаемся играть в этой войне между Россией и Украиной»,— сказал госсекретарь.

Двухдневная встреча министров иностранных дел стран G7 прошла 26–27 марта. Помимо представителей «семерки» и ЕС, на ней также присутствовали министры Бразилии, Индии, Южной Кореи и Саудовской Аравии. Центральным событием встречи стали события на Ближнем Востоке.

