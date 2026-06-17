Макрон по традиции опубликовал ролик с саммита G7 под песню «Капибара»

Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) ролик с саммита G7 под песню «Капибара» российского исполнителя Сто-Личный Она-Нас (Алексея Плужникова). Саммит проходит 15—17 июня во французском Эвиан-ле-Бене.

Под бит в ролике сменяются кадры, на которых господин Макрон вместе со своей супругой Брижит приветствуют других лидеров G7. Среди них — премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент США Дональд Трамп и другие. Видео набрало уже почти миллион просмотров.

Шуточная песня вышла в июле 2022 года, а весной 2023 года завирусилась в социальных сетях. В 2025 году Эмманюэль Макрон также публиковал видео с саммита G7 под «Капибару». Сейчас этот ролик удален из аккаунта господина Макрона в соцсети.

В разговоре с «Подъемом» музыкант Алексей Плужников комментировал прошлогоднюю публикацию французского президента: «Мне скинули знакомые — удивился... Я не думаю, что он лично выбирает трек, просто взяли трендовую песню. Многие в мире даже не знают, что она российская».