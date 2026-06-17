Макрон по традиции опубликовал ролик с саммита G7 под песню «Капибара»
Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) ролик с саммита G7 под песню «Капибара» российского исполнителя Сто-Личный Она-Нас (Алексея Плужникова). Саммит проходит 15—17 июня во французском Эвиан-ле-Бене.
Под бит в ролике сменяются кадры, на которых господин Макрон вместе со своей супругой Брижит приветствуют других лидеров G7. Среди них — премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент США Дональд Трамп и другие. Видео набрало уже почти миллион просмотров.
Шуточная песня вышла в июле 2022 года, а весной 2023 года завирусилась в социальных сетях. В 2025 году Эмманюэль Макрон также публиковал видео с саммита G7 под «Капибару». Сейчас этот ролик удален из аккаунта господина Макрона в соцсети.
В разговоре с «Подъемом» музыкант Алексей Плужников комментировал прошлогоднюю публикацию французского президента: «Мне скинули знакомые — удивился... Я не думаю, что он лично выбирает трек, просто взяли трендовую песню. Многие в мире даже не знают, что она российская».
Саммит G7, на котором президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал видео под песню «Капибара», проходит во французском Эвиан-ле-Бене с 15 по 17 июня. Это уже второй раз, когда данный курорт принимает лидеров «Группы семи»; предыдущая встреча состоялась в 2003 году, тогда еще с участием России. Изначально, Франция, председательствуя в G7, планировала сосредоточить повестку саммита на борьбе с макроэкономическими дисбалансами и неравенством, однако из-за войны США с Ираном акценты сместились к антикризисному управлению. Также одной из центральных тем для обсуждения стала ситуация в Украине, и европейские лидеры стремились получить поддержку Дональда Трампа в этом вопросе.
На нынешнем саммите лидеры стран G7, среди которых традиционно главы Великобритании, Германии, Италии, Канады, Японии и США, согласовали новые меры по поддержке Киева и усилению санкции против России. Они также обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе, а также договорились увеличить поставки оружия Украине, включая современные комплексы ПВО и вооружения дальнего радиуса действия. Участники саммита подтвердили курс на «неизменную поддержку Украины».