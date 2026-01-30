Орешкин предсказал снижение до 10% доли экономик стран G7

В ближайшие десятилетия доля G7 в мировой экономике сократится до 10%, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на открытии январских экспертных диалогов. Он увязал тенденцию со снижением рождаемости в этих странах.

«В доле количества рождений доля стран "Большой семерки" опустилась до 10%, — сказал господин Орешкин (цитата по "РИА Новости"). — Это тот уровень, к которому постепенно будет стремиться доля этих экономик в мире».

По мнению бывшего министра экономического развития, санкции G7 привели к тому, что валюты этих стран потеряли свою роль в мировой экономике. «Все, чего они добились, - это серьезный рост доли национальных валют в расчетах», — сказал Максим Орешкин.