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Трамп и Зеленский примут участие в саммите G7 16 июня во Франции

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский присоединятся к рабочей встрече лидеров стран G7 во Франции 16 июня. Об этом сообщили Reuters и AFP со ссылкой на источники.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Давосе (январь 2026 года)

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Давосе (январь 2026 года)

Фото: Reuters

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Давосе (январь 2026 года)

Фото: Reuters

По информации Reuters, Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут провести отдельную встречу во время мероприятия. Саммит G7 состоится в Эвиане 15–17 июня.

Предыдущая встреча президентов США и Украины состоялась 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Переговоры глав государств длились около часа.

О том, что будут обсуждать участники саммита G7 в Эвиане, читайте в материале «Ъ» «''Семерка'' возвращается к истокам».

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