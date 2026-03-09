Страны G7 договорились пока не высвобождать нефть из стратегических запасов
Страны G7 «пока не готовы» к высвобождению стратегических запасов нефти, заявил министр финансов Франции Ролан Лескюр. Он сообщил об этом журналистам после переговоров со своими коллегами по ситуации на Ближнем Востоке.
Фото: Aaron Favila / AP
«Мы пока не готовы. Мы договорились использовать любые необходимые инструменты, если это потребуется, для стабилизации рынка, включая потенциальное высвобождение необходимых запасов»,— сообщил господин Лескюр (цитата по AFP).
О заседании министров финансов стран G7 сообщил также глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. По его данным, помимо проблем с транзитом через Ормузский пролив, значительная часть добычи нефти была сокращена. Сейчас страны-члены МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей государственных аварийных запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных запасов, сообщил господин Бироль.
«Аварийные» запасы нефти были созданы МЭА в 1974 году после арабского нефтяного эмбарго, которое привело к росту цен на нефть и вызвало дефицит топлива. Эти запасы предназначены для того, чтобы позволить крупным странам-потребителям нефти реагировать на «значительные энергетические потрясения». С момента создания МЭА его члены организации пять раз проводили высвобождение запасов нефти, последние два раза — в 2022 году на фоне российской военной операции.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. 6 марта цена нефти Brent впервые за два года превысила $89 за баррель. По данным Financial Times, 3 марта МЭА провело экстренное совещание для рассмотрения вариантов решения «назревающего кризиса поставок нефти». В подготовленном для совещания документе сказано, что МЭА «готово действовать для поддержания стабильности нефтяных рынков».
Подробности — в материале «Ъ» «Нефть поставили на паузу».