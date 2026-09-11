Путин: участие России в G8 было неполноценным

Участие России в «восьмерке» (G8) не было полноценным членством, заявил президент Владимир Путин журналистам в Нью-Дели.

«Вот они (страны Запада.— "Ъ") включили нас когда-то в "восьмерку", я уже говорил об этом, это не было полноценным членством. Я это все прекрасно видел, хотя слова все правильные произносились»,— сказал господин Путин.

Россия была участницей G8 с 1997 года. В 2014 году встреча глав стран группы должна была пройти в Сочи, однако за несколько месяцев до этого Россию исключили из G8. Причиной стало вхождение Крыма в состав России. Владимир Путин заявлял, что не хочет возвращения России в G8.