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Путин: участие России в G8 было неполноценным

Участие России в «восьмерке» (G8) не было полноценным членством, заявил президент Владимир Путин журналистам в Нью-Дели.

«Вот они (страны Запада.— "Ъ") включили нас когда-то в "восьмерку", я уже говорил об этом, это не было полноценным членством. Я это все прекрасно видел, хотя слова все правильные произносились»,— сказал господин Путин.

Россия была участницей G8 с 1997 года. В 2014 году встреча глав стран группы должна была пройти в Сочи, однако за несколько месяцев до этого Россию исключили из G8. Причиной стало вхождение Крыма в состав России. Владимир Путин заявлял, что не хочет возвращения России в G8.

Составлено ИИ-Ассистентъ

С 1997 по 2014 год Россия участвовала в объединении, носившем название G8 («Большая восьмерка»), и дважды принимала председательство клуба: в 2006 году саммит G8 прошел в Санкт-Петербурге, а встречу 2014 года планировалось провести в Сочи.

В 2020 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не стремится присоединиться к «семерке» и удовлетворена эффективностью работы в рамках «большой двадцатки», которая, по его словам, лучше отвечает современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире.

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