В Женеве проходят массовые протесты накануне саммита G7

В Женеве стартовала масштабная акция протеста NO-G7 («Нет G7»), на которую вышли тысячи демонстрантов, сообщает Le Dauphine Libere. Она приурочена к открытию саммита, который пройдет в расположенном на Женевском озере французском курортном городе Эвиан-ле-Бен с 15 по 17 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: AP / Baz Ratner / AP Фото: AP / Baz Ratner / AP Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: AP / Laurent Cipriani / AP Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Christian Hartmann / Reuters Следующая фотография 1 / 7 Фото: AP / Baz Ratner / AP Фото: AP / Baz Ratner / AP Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: AP / Laurent Cipriani / AP Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Christian Hartmann / Reuters

Шествие прошло по центру города — от парка Мон-Репо, по улице Альп до площади Наций и обратно. Женевская полиция сообщила об изъятии у некоторых протестующих ножей, топоров, кастетов, газовых баллончиков, петард и дымовых шашек. В шествии также приняли участие студенты Женевского музыкального университета, поздравившие Дональда Трампа с использованием нецензурной лексики.

В общей сложности для обеспечения порядка во время саммита Швейцария, помимо полиции, привлекла до 4 тыс. военнослужащих, а Франция объявила о развертывании около 16 тыс. полицейских, солдат, пожарных и пограничников вокруг городка Эвиан-ле-Бен.

Местные СМИ полагают, что власти стремятся не допустить повторения сценария саммита G7 2003 года, также проходившего в Эвиан-ле-Бен. Тогда в регионе собрались десятки тысяч активистов. Некоторые группировки спровоцировали беспорядки, грабежи и столкновения с правоохранительными органами в Женеве и Лозанне, причинив многомиллионный ущерб.

Что обсудят участники саммита G7 в Эвиане — в материале «Ъ».

Екатерина Наумова