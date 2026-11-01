Число депортированных из России иностранцев выросло в 1,5 раза за год
Количество принудительно выдворенных из России иностранцев за девять месяцев 2026 года достигло 63,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.
Показатель вырос в полтора раза к уровню прошлого года. Господин Аристов отметил, что статистика касается как граждан других государств, так и лиц без гражданства, нарушивших российское законодательство.
В июле Госдума приняла закон, который вдвое увеличивает список правонарушений, позволяющих депортировать мигрантов — с 22 до 45 статей. Теперь иностранцев могут выслать из страны как мелкое хулиганство с неповиновением полиции, участие в несогласованных акциях и принуждение к забастовкам. «Приехали, отработали и уехали, уважая наши законы»,— обозначил спикер Госдумы Вячеслав Володин желаемую формулу пребывания иностранцев в России.