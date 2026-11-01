Число депортированных из России иностранцев выросло в 1,5 раза за год

В июле Госдума приняла закон, который вдвое увеличивает список правонарушений, позволяющих депортировать мигрантов — с 22 до 45 статей. Теперь иностранцев могут выслать из страны как мелкое хулиганство с неповиновением полиции, участие в несогласованных акциях и принуждение к забастовкам. «Приехали, отработали и уехали, уважая наши законы»,— обозначил спикер Госдумы Вячеслав Володин желаемую формулу пребывания иностранцев в России.