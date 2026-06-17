G7 выступила против попыток изменить статус-кво вокруг Тайваня

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) опубликовали совместное заявление по геополитическим вопросам, в котором выступили за мирное урегулирование разногласий в Индо-Тихоокеанском регионе. Документ был согласован по итогам совещания на 52-м саммите группы.

«Мы подтверждаем, что выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво, особенно за счет применения силы или при помощи принуждения, в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе»,— сообщается в тексте заявления. Авторы документа подчеркнули, что любые споры в регионе должны решаться исключительно мирным путем посредством диалога.

Саммит G7 проходит 15—17 июня на берегу Женевского озера во французском Эвиан-ле-Бене. Лидеры Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, США, а также Евросоюза обсуждают конфликты на Ближнем Востоке и Украине. Также в повестку встречи включены вопросы глобальной экономики, стабильности цепочек поставок критически важного сырья, цифровой безопасности и защиты детей в интернете.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вернулся на Украину».

Эрнест Филипповский