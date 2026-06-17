G7 выступила против попыток изменить статус-кво вокруг Тайваня
Лидеры стран «Большой семерки» (G7) опубликовали совместное заявление по геополитическим вопросам, в котором выступили за мирное урегулирование разногласий в Индо-Тихоокеанском регионе. Документ был согласован по итогам совещания на 52-м саммите группы.
«Мы подтверждаем, что выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво, особенно за счет применения силы или при помощи принуждения, в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе»,— сообщается в тексте заявления. Авторы документа подчеркнули, что любые споры в регионе должны решаться исключительно мирным путем посредством диалога.
Саммит G7 проходит 15—17 июня на берегу Женевского озера во французском Эвиан-ле-Бене. Лидеры Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, США, а также Евросоюза обсуждают конфликты на Ближнем Востоке и Украине. Также в повестку встречи включены вопросы глобальной экономики, стабильности цепочек поставок критически важного сырья, цифровой безопасности и защиты детей в интернете.
Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вернулся на Украину».
Заявление G7 по Тайваню и Южно-Китайскому морю является частью более широкой обеспокоенности стран группы растущей военной мощью Китая, быстрым увеличением его ядерного арсенала, а также его «экономическим давлением» при проведении международных сделок. Эти вопросы активно обсуждались на предыдущих саммитах G7; например, в 2025 году министры иностранных дел G7 уже призывали Пекин "продемонстрировать свою приверженность стабильности посредством повышения прозрачности".
Дискуссии о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе и Тайваньском проливе стали одной из стратегических задач G7, особенно под председательством Японии, которая стремилась привлечь европейских членов "семерки" к более активному противостоянию с Пекином. При этом Китай в ответ обвинял G7 в препятствовании международному миру, нанесении ущерба региональной стабильности и подавлении его развития, призывая отказаться от «менталитета времен холодной войны».