Песков назвал G7 отжившим себя форматом

В Кремле считают, что G7 — отживший себя формат, который находится в стадии деградации, российские власти по-прежнему не заинтересованы в воссоединении с G7. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Однозначно совершенно, что "Большая семерка" находится в стадии деградации с точки зрения потенциала экономического развития, с точки зрения населения и демографических процессов, с точки зрения вклада в развитие глобальных технологий и так далее»,— сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитрий Песков заявил, что мировое большинство заинтересовано в развитии дружественных отношений с Россией. Пресс-секретарь президента добавил, что сейчас РФ продолжает достаточно активно занимать свое место в G20.

G7 — неформальный международный клуб, в состав которого входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. С 1997-го по 2014 год в составе объединения участвовала Россия — в тот период оно носило название G8 («Большая восьмерка»). РФ дважды принимала председательство клуба. В 2006 году саммит G8 прошел в Санкт-Петербурге, а в 2014-м встречу участников планировалось провести в Сочи. Однако после принятия Крыма в состав России в марте 2014 года клуб вернулся к формату G7.

