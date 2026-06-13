Bloomberg: Трамп не планирует встречи с Зеленским во время саммита G7 во Франции

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить отдельную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время саммита G7 во Франции на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Daniel Heuer / Reuters Дональд Трамп

Фото: Daniel Heuer / Reuters

По информации собеседников Bloomberg, Владимир Зеленский присоединится к рабочей встрече лидеров стран G7 16 июня. В ней также примет участие Дональд Трамп.

Саммит G7 состоится в Эвиане 15–17 июня. Президент США проведет двусторонние встречи с лидерами Франции, Катара, ОАЭ, Египта и Индии, пишет Bloomberg.

Подробнее о программе саммита — в материале «Ъ» «''Семерка'' возвращается к истокам».