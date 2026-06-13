Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: Трамп не планирует встречи с Зеленским во время саммита G7 во Франции

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить отдельную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время саммита G7 во Франции на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Daniel Heuer / Reuters

По информации собеседников Bloomberg, Владимир Зеленский присоединится к рабочей встрече лидеров стран G7 16 июня. В ней также примет участие Дональд Трамп.

Саммит G7 состоится в Эвиане 15–17 июня. Президент США проведет двусторонние встречи с лидерами Франции, Катара, ОАЭ, Египта и Индии, пишет Bloomberg.

Подробнее о программе саммита — в материале «Ъ» «''Семерка'' возвращается к истокам».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд