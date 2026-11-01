Трамп оспорил выводы ФБР о причастности КНДР к взлому криптобиржи Binance
Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение выводы ФБР о том, что за взломом криптобиржи Binance стоит хакерская группировка из Северной Кореи. Он заявил, что Вашингтон пока только выясняет обстоятельства кибератаки, ущерб от которой оценивается в $6,3 млрд.
«Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореей»,— заявил господин Трамп (цитата по ТАСС).
О причастности группировки TraderTraitor из КНДР ко взлому крупнейшей криптобиржи в мире в ФБР сообщили сегодня ночью. Спецслужба не привела доказательства вины северокорейцев, но опубликовала адреса более 600 криптовалютных кошельков, связанных с хакерами, и призвала участников крипторынка блокировать любые операции с этими счетами.
Дональд Трамп сейчас пытается наладить отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он публично называет его своим другом и рассказывает о своих теплых чувствах по отношению к коллеге. Ранее он даже приказал сократить масштаб военных учений с Южной Кореей из-за «очень хороших отношений» с господином Ыном.