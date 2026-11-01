Трамп оспорил выводы ФБР о причастности КНДР к взлому криптобиржи Binance

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение выводы ФБР о том, что за взломом криптобиржи Binance стоит хакерская группировка из Северной Кореи. Он заявил, что Вашингтон пока только выясняет обстоятельства кибератаки, ущерб от которой оценивается в $6,3 млрд.