G7 объявила о готовности продолжать высвобождать запасы нефти

G7 опубликовала заявление, в котором объявила о готовности принять все необходимые меры для «сохранения стабильности и безопасности энергетического рынка», сообщает Kyodo News. Заявление последовало по итогам онлайн-саммита министров финансов, энергетики и управляющих центральными банками стран-членов группы, на котором обсуждались последствия американо-израильской операции против Ирана.

Текст содержит призыв ко всем странам «воздерживаться от введения необоснованных экспортных ограничений» на нефтепродукты. При этом группа обещает «тесно координировать свои действия» с международными партнерами и «оставаться готовыми к встрече по мере необходимости в ответ на дальнейшее развитие событий». Также G7 подтвердила свою «приверженность продолжению давления» в отношении России.

В этом году G7 возглавляет Франция, в ее состав также входят Великобритания, Канада, Германия, Италия, Япония, США и Европейский союз.

Также агентство сообщает, что Япония, как и другие члены группы, намерена провести «подготовительные мероприятия» для дополнительного скоординированного высвобождения стратегических запасов нефти для выравнивания ситуации, которые рассматриваются Международным энергетическим агентством (МЭА, состоит из 32 членов, включая страны G7). Ранее в этом месяце МЭА начала высвобождать свои запасы нефти общим объемом более 400 млн баррелей.

Эрнест Филипповский