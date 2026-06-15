Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп прибыл в Женеву перед саммитом G7

Президент США Дональд Трамп прилетел в Женеву перед саммитом Группы семи (G7), передает AFP. Оттуда господин Трамп отправится на само мероприятие, которое пройдет в городе Эвьян-ле-Бен во Франции.

Президент США Дональд Трамп (слева) после прибытия в Женеву

Президент США Дональд Трамп (слева) после прибытия в Женеву

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

Президент США Дональд Трамп (слева) после прибытия в Женеву

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

Саммит G7 состоится с 15 по 17 июня. Главы Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, США, а также Евросоюза планируют обсудить боевые действия на Ближнем Востоке и Украине.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд