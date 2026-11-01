Трамп: у США остались одна-две цели в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска вывели из строя большую часть иранских вооруженных сил, но им все еще предстоит «разобраться» с одной или двумя целями. По его словам, армия может справиться с этим «минут за десять».
Господин Трамп на встрече с журналистами в своей резиденции во Флориде сообщил, что среди целей американской армии — объект в районе горы Кох-е Коланг, которую в США называют горой «Пикакс». Там, по заявлению Вашингтона, располагается подземный ядерный комплекс Ирана, существование которого Тегеран отрицает.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что господин Трамп еще не принял решение о новых ударах по Ирану и что Соединенные Штаты открыты для дипломатии. В тот же день верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи предостерег США и Израиль от возобновления боевых действий.