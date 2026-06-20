Трамп: сохранение России в G8 могло предотвратить кризис на Украине

Мировым лидерам следовало бы сохранить формат G8 с участием России, считает президент США Дональд Трамп. По его словам, этот формат помог бы предотвратить конфликт на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Как утверждает господин Трамп, участия России в G8 не хотел тогдашний американский президент Барак Обама, а также «еще один или два» лидера. «Вероятно, войны с Россией и Украиной не было бы, если бы они это сделали, но Обама не хотел видеть Путина там... Раньше это была "Большая восьмерка". Было бы намного лучше, если бы они сохранили ее в таком виде»,— сказал он в интервью Axios.

Россия входила в состав G8 с 1997 года. Заседание лидеров группы в 2014 году должно было пройти в Сочи, однако Россию исключили после вхождения Крыма в состав РФ. Приглашение обратно в G8 фигурировало в проекте плана США по урегулированию ситуации на Украине. В декабре 2025-го Politico писало, что в качестве альтернативы G7 власти США обсуждали формирование группы пяти государств, в которую могли бы войти Китай и Россия.