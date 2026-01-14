Страны G7 заявили о готовности ввести новые меры против Ирана

Министры иностранных дел стран G7 («Большой семерки») заявили, что готовы ввести новые ограничительные меры в отношении Ирана, если Тегеран продолжит подавлять протесты, нарушая права человека.

«Большая семерка» глубоко обеспокоена сообщениями о большом количестве погибших и раненых, следует из заявления. «Мы осуждаем преднамеренное применение насилия и убийства протестующих, произвольные задержания и тактику запугивания со стороны сил безопасности в отношении демонстрантов»,— указано в сообщении G7 (цитата по Reuters).

Страны G7 также призвали иранские власти проявлять полную сдержанность, воздерживаться от насилия, соблюдать права человека и основные свободы граждан Ирана.

С конца декабря 2025 года в Иране идут масштабные протесты. Беспорядки в стране начались из-за девальвации национальной валюты и резкого роста цен. По данным Reuters, во время протестов погибли около 2 тыс. человек.

Сегодня Великобритания и США начали эвакуировать военных с авиабазы Аль-Удейд в Катаре из-за обострения ситуации, сообщили газета The i и агентство Reuters. По данным агентства, Соединенные Штаты могут нанести удары по Ирану в ближайшие 24 часа. Президент США Дональд Трамп 13 января созвал совещание с советниками по вопросам нацбезопасности для обсуждения вариантов реагирования на действия иранских властей. Ранее американский президент угрожал Ирану военным вмешательством, если Тегеран прикажет убивать протестующих.