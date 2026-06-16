Комментаторы, освещающие встречу на высшем уровне стран G7, похоже, не ожидают от нее прорывов ни по одному из важнейших вопросов. И если в странах-участницах это объясняют напряженными отношениями между президентом США и прочими лидерами группы, то, например, в Китае причину видят в том, что G7 принципиально устарела как институт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц (в центре), президент США Дональд Трамп (справа) и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Thibault Camus / Pool / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц (в центре), президент США Дональд Трамп (справа) и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Thibault Camus / Pool / Reuters

«Неловкая семейная встреча»: Трамп и лидеры G7 собрались во Франции на фоне геополитических разногласий

Трамп никогда не был особенным фанатом саммитов G7… Каждый из тех, на которых он присутствовал, так или иначе шел наперекосяк… Ожидания конкретных результатов (нынешнего саммита.— “Ъ”) настолько низки, что, по словам организаторов, не будет никакого совместного коммюнике, подписанного всеми лидерами, как это было когда-то принято на саммитах G7. Вместо этого участники должны одобрить ряд специальных деклараций по таким вопросам, как критически важные минералы, здравоохранение и защита детей онлайн. Это показатель того, насколько мало общего у Трампа с остальными лидерами G7 по наиболее актуальным геополитическим вопросам. Притом что Иран и продолжающийся конфликт на Украине будут обсуждаться, всякие выводы по этому поводу будут отражены в заявлении французской стороны, председательствующей на саммите.

Дональд Трамп — тот самый заклятый друг, которого нельзя бросить

Не дайте лести и роскошному ужину в… Версальском дворце вас обмануть. Президента США Дональда Трампа… могут провозгласить важнейшим партнером альянса ведущих промышленно развитых стран. Но воспринимают его все чаще как грубияна, который портит настроение на званом ужине,— заклятого друга, с которым невозможно расстаться и которого приходится терпеть… Премьер-министр Марк Карни сказал о Трампе… что «он не только говорит, но и слушает» на международных саммитах, добавив, что это не указы из Овального кабинета, а «реальный обмен мнениями». Но взгляды американского лидера трудно отделить от оскорблений, насмешек и издевательств, исходящих из Вашингтона.

Можно ли снова заинтересовать Дональда Трампа Украиной?

В сущности, у Дональда Трампа сейчас нет времени на Украину и, вероятно, так же будет в ближайшем будущем… Европейцы оплачивают почти всю новую военную помощь Украине. Тем не менее Трамп монополизировал дипломатические усилия по прекращению войны. Теперь Макрон, канцлер (Германии.— “Ъ”) Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят усилить роль Европы в возможных переговорах между Россией и Украиной. Одновременно они стремятся пробудить интерес Трампа к большой войне в Восточной Европе, которая уже длится дольше, чем Первая мировая. Именно поэтому Макрон пригласил Трампа в Версаль — официально на ужин в честь 250-летнего юбилея США, но прежде всего для улучшения разлаженных трансатлантических отношений.

Пора G7 уже очнуться от своей «иллюзии лидерства»

Даже граждане стран G7 эту группу часто называют «лицемерным», «эгоистичным» и «отстраненным от мира» клубом богатых стран. На фоне глубоких перемен в мировом ландшафте и ускоряющейся тенденции к многополярности G7 все чаще демонстрирует свои хронические проблемы — занятие неверной позиции, когнитивные искажения, функциональную эрозию… Несомненно, решение проблем, стоящих перед миром сегодня, будь то реструктуризация производственных цепочек, энергетическая безопасность или глобальная финансовая стабильность и управление климатом, невозможно без участия Китая и других стран Глобального Юга. Поэтому платформа для обсуждения должна представлять собой не какую-то небольшую клику, в которой доминирует горстка развитых стран, а более справедливый и представительный многосторонний механизм сотрудничества.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Николай Зубов