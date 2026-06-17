Страны G7 договорились усилить санкции против российской энергетики

Лидеры стран Группы семи (G7) договорились усилить санкционное давление на нефтегазовый сектор России. Это следует из совместного заявления глав государств по итогам саммита G7 во Франции.

«Мы считаем, что сейчас подходящий момент для принятия дополнительных мер, поскольку президент (США Дональд.— “Ъ”) Трамп заключил сделку, которую мы поддерживаем, по возобновлению работы Ормузского пролива»,— указано в документе.

Страны G7 договорились нарастить поставки вооружений на Украину, в том числе систем ПВО и средств поражения большой дальности. Кроме того, стороны готовы рассмотреть меры для увеличения военного производства на Украине, указано в заявлении.

В саммите G7 приняли участие лидеры Франции, США, Канады, Германии, Италии, Великобритании, Японии и других стран, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта.

Подробнее о договоренностях стран G7 — в материале «Ъ» «А теперь дух Эвиана».