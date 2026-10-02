Страны G7 договорились высвободить из запасов 100 млн баррелей топлива

Страны G7 для борьбы с энергетическим кризисом высвободят из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, в ближайшие четыре месяца. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца по итогам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с лидерами «Большой семерки».

Стороны также согласились повысить гибкость производства для максимальной производительности нефтеперерабатывающих заводов и не принимать никаких мер по ограничению торговли энергоносителями и нефтепродуктами между странами-партнерами. «Большая семерка» предложила Международному энергетическому агентству (МЭА) отслеживать влияние этих мер на энергетическую безопасность и стабильность рынка. В ближайшие 20 дней МЭА должно предоставить отчет с рекомендациями по усилению мер реагирования в будущем.

Лидеры стран осудили действия Ирана и призвали к немедленному и полному восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Объединение заявило о готовности усилить меры для улучшения ситуации с топливом.

Ситуация с топливом в странах Европы усугубилась в последние месяцы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Reuters со ссылкой на источник сообщало, что США потребовали от Франции и Германии начать использовать чрезвычайные запасы дизеля, чтобы снизить мировые цены на топливо. Американская сторона пригрозила запретом на экспорт дизеля в случае отказа.