Страны G7 договорились высвободить из запасов 100 млн баррелей топлива
Страны G7 для борьбы с энергетическим кризисом высвободят из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, в ближайшие четыре месяца. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца по итогам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с лидерами «Большой семерки».
Стороны также согласились повысить гибкость производства для максимальной производительности нефтеперерабатывающих заводов и не принимать никаких мер по ограничению торговли энергоносителями и нефтепродуктами между странами-партнерами. «Большая семерка» предложила Международному энергетическому агентству (МЭА) отслеживать влияние этих мер на энергетическую безопасность и стабильность рынка. В ближайшие 20 дней МЭА должно предоставить отчет с рекомендациями по усилению мер реагирования в будущем.
Лидеры стран осудили действия Ирана и призвали к немедленному и полному восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Объединение заявило о готовности усилить меры для улучшения ситуации с топливом.
Ситуация с топливом в странах Европы усугубилась в последние месяцы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Reuters со ссылкой на источник сообщало, что США потребовали от Франции и Германии начать использовать чрезвычайные запасы дизеля, чтобы снизить мировые цены на топливо. Американская сторона пригрозила запретом на экспорт дизеля в случае отказа.
Высвобождение стратегических запасов не означает внезапного притока новой нефти на рынок: речь идет о перераспределении уже существующих резервов. Как ожидается, такая мера обеспечивает лишь ограниченное снижение мировых цен на то время, пока сохраняются факторы дефицита.
Для сравнения: 11 марта 2026 года страны—участницы Международного энергетического агентства договорились поставить на мировой рынок 400 млн баррелей нефти — примерно треть своих совокупных стратегических резервов. Эта мера была направлена на снижение ценовой напряженности, а ее объем соответствовал примерно 20 дням поставок через пролив.
На этом фоне объявленные G7 100 млн баррелей нефтепродуктов представляют собой заметный, но меньший по масштабу вклад, при этом эффект для цен, по имеющимся оценкам аналогичных мер, остается ограниченным.