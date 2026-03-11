G7 проведет экстренный онлайн-саммит по вопросам энергокризиса

Страны G7 11 марта проведут экстренный онлайн-саммит, в повестке дня — ситуация в Иране и поставки энергоносителей, сообщает издание Yomiuri. О необходимости совещания заявила Франция, которая председательствует в группе.

Ормузский пролив, который был ключевым направлением для экспорта нефти с Ближнего Востока, фактически заблокирован, что привело к резкому росту цен на нефть и особенно сильно затронуло страны Азии. G7 обсуждает контрмеры, такие как скоординированное высвобождение нефтяных запасов, пишет японская газета.

Ранее G7 попросила Международное энергетическое агентство (МЭА) разработать сценарий использования запасов нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сейчас страны–члены МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей запасов нефти.

Эрнест Филипповский